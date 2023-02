Apprensione per Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan, Inter, Juventus e Lazio, ricoverato in Rianimazione all’ospedale Bufalini di Cesena.

Da quanto si apprende, il tecnico, campione d’Italia con i rossoneri nel 1999, si trova assistito in Rianimazione, dopo una caduta in casa, a Cesenatico.

Zaccheroni, 69 anni, avrebbe sbattuto la testa e, dopo l’allarme, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso della città romagnola.

Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un malore.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata