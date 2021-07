AIessandro Rossi centrocampista mancino classe ‘92 ex Gelbison è un giocatore del Muravera. L'affare è stato chiuso dal ds Sebastian Puddu che ha riportato in Sardegna anche Alfredo Saba, il forte centrocampista sassarese classe '95 cresciuto calcisticamente nella Torres.

La carriera del mediano col vizio del gol, 8 reti due anni fa, lo ha visto protagonista sempre fuori dall'Isola a partire da Terracina, Vado, Rapallo, Bogliasco e Troina. Tra gli acquisti, quello dell'argentino Ivan Moràn, difensore centrale mancino classe'92 di 183 centimetri di altezza. Arrivano altre 4 conferme tra gli under, Cannella, Loi, Minerba e Massoni. Vestiranno la maglia canarina anche Nicola Garau, classe 2003, difensore, ex Cagliari e il portiere Mattia Guarnieri. Originario della Puglia, classe 2000, lo scorso anno era tesserato con il Cerignola e Mattia Floris. Il giocatore classe '92 arriva dal Lanusei. Può giocare in tutti i ruoli dell'attacco.

Prima categoria: Claudio Meloni resta sulla panchina del Cus Cagliari. Il rinnovo del tecnico era nell'aria da tempo. “Con Claudio c'è un ottimo feeling”, dice il direttore sportivo, Andrea Vargiu. “Si trova benissimo con noi. Non vediamo l'ora di iniziare. La struttura è stata rinnovata con l'impianto di illuminazione di ultima generazione e con nuovi spogliatoi calcio”.

Cresce la società e di conseguenza le ambizioni. "Abbiamo fatto l'iscrizione al campionato di Promozione sperando nel ripescaggio. Sarebbe un giusto riconoscimento dopo anni di duro lavoro. Per quanto riguarda la prima squadra abbiamo mantenuto l’ossatura della scorsa stagione. Saranno inseriti tre, quattro giocatori di esperienza. Se non dovesse andare a buon fine il ripescaggio cercheremo di vincere il torneo di Prima. Viceversa punteremo alla salvezza. Mentre per il settore giovanile e la scuola calcio puntiamo ad un'ulteriore crescita riconfermando Pietro Casale come direttore tecnico. Invitiamo chiunque volesse avvicinarsi alla nostra società di non esitare a farlo. Il Campo”, conclude il diesse, “continuerà per tutta l'estate”.

Claudio Meloni al Cus Cagliari (foto Serreli)

Antonio Serreli

