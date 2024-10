Calcio e beneficenza. La Torres devolverà parte dell’incasso del match di sabato sul campo dell’FC Legnago Salus all’Associazione San Martino APS che si occupa di persone con disabilità.

Lo ha comunicato la società sassarese che aderisce così all'iniziativa presa dai padroni di casa del legnago Salus.

Il gesto del Club rossoblù ha ricevuto i complimenti e la stima del presidente dell’FC Legnago Salus, Davide Venturato: «Siamo felici di essere accanto alla San Martino in questo momento importante del loro percorso, e siamo ancora più felici che la Torres abbia voluto condividere con noi questa iniziativa. Una scelta che fa onore ai nostri avversari, e per la quale ringrazio il presidente Stefano Udassi e il Gruppo Insula Sport. Ora spetta al pubblico fare la propria parte; speriamo in uno stadio più pieno e colorato del solito, in una giornata che non sarà di solo calcio, ma anche e soprattutto di solidarietà e amicizia».

