Aspettando Claudio Ranieri, il Cagliari ha una partita da vincere. Perché per il match contro il Cosenza alla Unipol Domus di Santo Stefano non c’è altro risultato se non la vittoria.

Alle spalle, una settimana di ritiro, mentre la società cercava il sostituto in panchina di Fabio Liverani, per il quale dopo il match con Palermo non è rimasta che l’opzione dell’esonero: la sua era una squadra senza identità incapace di creare eventi a proprio favore.

In campo davanti ai tifosi rossoblù la panchina verrà affidata al club manager Roberto Muzzi, che in questi giorni ha potuto solo gestire un gruppo sballottato dalla tempesta.

