La Serie C Unica di basket maschile è pronta a vivere il suo quarto atto. Dopo la reazione d'orgoglio di sabato scorso, con il successo firmato a fil di sirena da una tripla di Biolchini, la Torres torna al PalaSerradimigni per provare ad allungare ancora la finale contro Sennori e riportare la serie a Sorso, la prossima settimana, per la definitiva "bella" (domenica, ore 19, arbitri Callea e Mameli).

I giovani di Carlini sono in fiducia dopo una prestazione da applausi, che ha permesso di porre fine alla lunghissima striscia positiva dei rivali (ben 21 vittorie consecutive da fine ottobre a sabato scorso). Ma a fare da contraltare ci sono le condizioni fisiche non perfette di diversi elementi e una rotazione ancora accorciata (Riccardo Pisano e Raffo out).

Dall'altra parte della barricata, l'Innovyou torna a Sassari con il secondo matchpoint a disposizione per guadagnare l'accesso allo spareggio nazionale contro la Dinamo Gorizia, valido per l'approdo in Serie B Interregionale. Gli uomini di Piras si aggrapperanno ancora una volta a Jiri Hubalek, dominante in Gara 3 con ben 49 punti a referto.

© Riproduzione riservata