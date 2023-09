Sarà Schio-Miskolc la finale del Torneo Internazionale "Sa Duchessa". La formazione ungherese, in procinto di disputare il round preliminare di Eurolega, ha superato per 72-59 la Dinamo Sassari di Antonello Restivo, alla prima uscita stagionale.

Dopo un avvio complicato (12-1 per Miskolc dopo pochi possessi), il Banco di Sardegna ha riequilibrato il match puntando sulla verve della serba Ivana Raca (top scorer dell'incontro con 19 personali e 8/11 al tiro). A cavallo tra la fine del secondo e l'inizio del terzo quarto le ungheresi hanno provato a scavare il solco scrivendo il loro primo vantaggio in doppia cifra. Le sassaresi Women si sono tenute a contatto all'ultimo mini intervallo con Carangelo e Hollingshed protagoniste (50-55 al 30'), ma tre bombe consecutive realizzate dalle avversarie in avvio di ultimo periodo hanno sparigliato definitivamente le carte (Garbin sugli scudi). Miskolc a quel punto non si è più voltata, staccando il pass per la finale, da giocare lunedì alle 20.15 contro le campionesse d'Italia di Schio, a loro volta vittoriose per 63-43 su Brixia.

Per il Banco, invece, ci sarà la finale di consolazione contro le bresciane (ore 18).

Dinamo Sassari-Dktv Miskolc 59-72

Dinamo Sassari: Raca 19, Carangelo 8, Carta ne, Toffolo 4, Crudo 5, Kaczmarckzyk 2, Hollingshed 2, Spiga ne, Makurat, Togliani 5. Allenatore Restivo

Dktv Miskolc: T. Aho, Charles 8, Kanyasi 3, N. Aho 9, Lelik 8, Garbin 19, Grigalauskyte, Tenyer 2, Jovanovic 17, Toman 6. Allenatore Volgyi

Parziali: 16-17; 30-36; 50-55

