Tempo di amichevoli per le nazionali in vista delle gare del pre-olimpico.

Dopo il successo sulla Georgia per 79-68, l'Italia del ct Pozzecco affronta a Trento domani alle 20 la fortissima Spagna.

Per il sassarese Marco Spissu quasi un derby visto che lasciata Venezia ha firmato per il Saragozza.

Una curiosità che riguarda i giocatori della Dinamo: l'ex Kruslin con la sua Croazia ha vinto l'amichevole contro la Polonia del neo acquisto Sokolowski.

Per "Krule” quintetto base e 4 punti realizzati in quasi 23 minuti. Stesso impiego ma partendo dalla panchina per il polacco Sokolowski che ha firmato solo 3 punti in una serataccia al tiro: 1/10.

Intanto la Lituania ha “tagliato” l'ala della Dinamo Eimantas Bendzius, che pure nelle amichevoli si era ben comportato dimostrando di avere recuperato bene dall'operazione a un tendine d'Achille. L’ala biancoblù potrà quindi iniziare la preparazione con la squadra sassarese.

