Il brutto anatroccolo è diventato un cigno biancoblù. Sei vittorie in sette partite hanno invertito il trend della stagione: dai timori di venire coinvolti nella lotta per la permanenza nella A di basket al consolidamento dei playoff. Il successo nell'anticipo contro Venezia per 90-81 ha portato la Dinamo a +4 dal nono posto, quello che fa restare fuori dagli spareggi scudetto, attualmente occupato proprio alla Reyer.

Adesso la squadra di Bucchi può fare un pensiero al quarto posto, quello che garantisce l'eventuale bella in casa nei quarti scudetto. L'avversaria alla quale tenersi appaiata è Pesaro, perché a parità di vittorie nei confronti diretti Devecchi e compagni vantano il +30 nel saldo canestri.

Per quanto riguarda invece le altre concorrenti, Sassari vanta il 2-0 su Trento, deve ribaltare al PalaSerradimigni il -6 contro Varese e difendere a Brindisi il +18 conquistato all'andata.

La situazione sembra davvero favorevole, anche se come ha già dimostrato la gara contro Venezia, ormai ogni partita sarà una battaglia. Il Banco però ha dimostrato di esserci fisicamente e mentalmente, grazie alla crescita di tutto l'organico, lunghi compresi. Mai in questa stagione la coppia Diop-Stephens aveva prodotto 31 punti.

