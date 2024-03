Il coach Markovic l'ha definita "la gara più dura" del tris di fuoco. Domani al PalaSerradimigni (inizio alle 18.15) arriva la Germani Brescia, capolista solitaria non a sorpresa data la qualità del roster allestito, non a caso il tecnico Magro fa ruotare 9-10 giocatori.

I migliori sono l'ex Bilan, centro da 13 punti e 8 rimbalzi, le guardie Della Valle (13,5 punti col 42% nelle triple) e Massinburg (13 punti con ottime percentuali da due e da tre). Assente il centro Cobbins, probabile un utilizzo più massiccio delle ali Akele, Gabriuele e dell'altro ex, Burnell.

Brescia in trasferta ha perso a Bologna e Venezia, ma anche a Brindisi e Pesaro. Tutte gare dove ha tirato male da tre, non superando il 26% e questa è una delle chiavi tattiche del match. L'altra è impedire che superino i 40 rimbalzi, altrimenti non perdono mai.

Giusto per ricordarlo, all'andata è stato un disastro: +45 per la Germani. Questa volta sarà diverso, ma per vincere ci vorrà un'altra impresa da parte del Banco, soprattutto una gara tatticamente molto accorta e con buone percentuali nel tiro da tre punti.

