Dopo Jack Devecchi, un'altra colonna a lunga scadenza per la squadra sassarese: al play-guardia Stefano Gentile è stato prolungato ulteriormente il contratto, passando dal 2023 al 2025. Saranno quindi sette stagioni per il figlio maggiore di Nando Gentile, arrivato alla Dinamo nell'estate del 2018 e oggi al suo quarto campionato in maglia biancoblù.

Stefano Gentile ha già accumulato 130 presenze e 840 punti per restare solo a campionato e coppe italiane, ma ha da tempo superato quota 1.000 punti se si aggiungono le prestazioni in Europe Cup (conquista del trofeo nel 2019) e in Champions. A Sassari ha anche sollevato la sua seconda Supercoppa Italiana, nel 2019, dopo quella vinta a Reggio Emilia nel 2015.

Il giocatore campano ha anche indossato le maglie di Milano, Caserta e Virtus Bologna.

Quello che le cifre non dicono è la duttilità di Stefano Gentile, che a Sassari è stato impiegato in tre ruoli (play, guardia e ala piccola) e non ha mai fatto mancare il suo agonismo sui due lati del campo. Proprio in maglia Dinamo, contro Milano, ha stabilito il suo career high con 26 punti nella semifinale scudetto del 2019.

Stefano Gentile ha dichiarato: “Sono molto felice di continuare la mia avventura alla Dinamo e sono grato della fiducia che la società e lo staff mi hanno dato . In Sardegna ho trovato più di un club: una famiglia di cui mi sento parte e un popolo, quello sardo, che sono orgoglioso di rappresentare. Non vedo l’ora di continuare a indossare questi colori per portarli in alto e raggiungere nuovi traguardi insieme”.

