Il primo trio di “novità” è stato presentato nella Club House della Dinamo. In realtà l'unico vero volto nuovo è quello del centro Christian Mekowulu, tra le rivelazioni di Treviso nella stagione passata: “Ho scelto Sassari perché è un club che ha storia di successi, il progetto mi è piaciuto, può essere un importante step per la mia carriera”.

Stessa squadra di provenienza, ma con un passato illustre a Sassari, la guardia David Logan, nella squadra del triplete della stagione 2014/15 e leader anche nel Banco del campionato successivo: “Sono tornato per giocare a basket, perché amo questo gioco e qui ho vinto tanto. Ho chiacchierato a lungo col coach e so cosa devo dare alla squadra, sono pronto”.

Infine il centro Ousmane Diop, dato in prestito prima a Cagliari e poi a Torino, dove è stato allenato proprio dal tecnico Cavina: “Sono migliorato in campo e fuori, coach Cavina mi ha aiutato tantissimo in questi due anni, sono venuto qui con tanta energia e fiducia. Questa è una tappa importante per la mia carriera”.

Alla conferenza stampa era presente anche l'assistente Giacomo Baioni, anch'egli al ritorno nella Dinamo: “Stiamo lavorando bene, i giocatori si sono presentati in condizione omogenea e hanno capito cosa vuole il coach Cavina”.

© Riproduzione riservata