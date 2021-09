"Viaggiamo tutti nella stessa direzione e questa è la premessa migliore": così il coach Demis Cavina nel presentare la prima partita della stagione 2021/22. Si parte sabato contro il Cremona in un PalaSerradimigni che riaccoglie il pubblico. Possono entrare (con green pass e mascherina) sino a 1.500 tifosi. "Per ricominciare a far pesare il fattore campo dopo un anno giocato senza pubblico" ha sottolineato ieri il presidente Stefano Sardara nelle tenute della Sella & Mosca di Alghero in occasione della presentazione delle tre Dinamo: maschile, femminile e in carrozzina.

Sassari è sicuramente più rodata e più al completo dell'avversaria: ha giocato due amichevoli a Cagliari contro formazioni di Eurolega, Bayern Monaco e Baskonia Vitoria, può schierare tutti gli effettivi tranne il lungo Ousmane Diop che sta recuperando dopo l'operazione a un ginocchio. Il tecnico Cavina dice: "Mi aspetto la stessa intensità vista nel torneo di Cagliari, la stessa voglia di giocare insieme e di imparare anche dagli errori".

Cremona invece è in ritardo sulla preparazione, sarà senza tre stranieri: l'ala Malcom Miller, ex Toronto Raptors, la guardia Jalen Harris e il centro Jamuni McNeace.

