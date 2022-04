Questa volta la volata premia la squadra di Bucchi che vince nella “sua” Napoli per 78-72. Successo pesantissimo che vale il sesto posto e fa restare in corsa la Dinamo per il quinto.

Gara condotta a lungo dai biancoblù, anche con vantaggi in doppia cifra, ma nel finale ci sono voluti due rimbalzi difensivi di Bendzius che ha conquistato e segnato 4 liberi per domare i padroni di casa.

Ritorna Kruslin in quintetto. Sassari difende bene e parte velocissima in contropiede dando il primo piccolo strappo al match: 4-10 al 4' col canestro di un Robinson decisamente più in condizione rispetto alla gara contro Venezia. Il vantaggio tocca il +10 con tripla dall'angolo di Kruslin.

Entrano i cambi, meglio quelli di Napoli che con Vitali e Uglietti promuove un break di 13-2 che rimette la gara in equilibrio: 20-19 all'11'.

Sono 4 punti di Gentile a riportare avanti i biancoblù: +5 al 12'. Il Banco usa anche la zona 3-2 per proteggere il proprio canestro. Logan fa due squilli, tripla e rubata con contropiede e la Dinamo riprende quota: 25-35 al 15'. Va anche a +13 la Dinamo con Treier da sotto su assist di Logan, mentre i padroni di casa tolto Rich e i liberi (ben 20 in un tempo contro gli 8 sassaresi) faticano in attacco.

Coach Buscaglia chiama la zona e il Banco, che gioca senza lunghi, perde smalto, mentre Napoli acquista sicurezza e con tripla e libero di Mc Duffie si riavvicina: 37-43.

Al rientro l'attacco sassarese non è brillante, sbaglia qualche tiro di troppo e Napoli con Rich e Gudaitis impatta (49-49 al 26') e sorpassa con schiacciata di Uglietti: 51-49. Logan reagisce e ridà fiato: +4. Si scatena McDuffie e Napoli rimette il naso avanti nell'ultimo quarto: 62-61 al 33'.

Tre liberi di Diop e due bombe di Kruslin ed è +8 per Sassari. E così resta al 38' con canestro di un Bilan comunque non brillante. Napoli non muore mai, si avvicina a -3 e poi -2 con un libero di Vitali, ma Bendzius è glaciale e dalla lunetta fa 4/4 negli ultimi secondi.

I tabellini

Gevi Napoli: Zerini 7 McDuffie 26 Vitali 8 Velicka 4 Parks 1 Marini, Uglietti 6 Lombardi ne, Gudaitis 4 Cannavina ne, Rich 16 Sinagra ne. All. Buscaglia.

Banco di Sardegna Sassari: Bilan 10 Logan 12 Robinson 18 Kruslin 11 Gandini ne, Devecchi, Treier 2 Burnell 2 Bendzius 15 Gentile 4 Diop 4 All. Bucchi.

