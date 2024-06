Verticalità e dinamismo sono le caratteristiche del pivot Nate Renfro, ultimo acquisto per la Dinamo Banco di Sardegna edizione 2024/25.

Manca solo la firma ma c'è l'accordo per il lungo americano di 203cm proveniente dal Peristeri.

Nella squadra greca Renfro ha saputo guadagnarsi la stima del coach Spanoulis come cambio di grande affidabilità (7 punti e 5 rimbalzi in 19 minuti di utilizzo) ed è lo stesso ruolo chiamato a ricoprire per i biancoblù di Markovic che in quintetto hanno il bosniaco Halilovic.

La Dinamo ha affrontato i greci del Peristeri anche nel pre-campionato, nel match di Carbonia.

© Riproduzione riservata