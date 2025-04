Il palazzetto dello Sport di Villaspeciosa ha fatto da teatro all'atto conclusivo del campionato “Cadetti” di basket organizzato dal Movimento Sportivo Popolare. A sfidarsi per il titolo “Gold” le prime quattro classificate nella regular season (Ferrini Quartu, Olimpia Villaspeciosa, Phoenix Sport Club Capoterra e Basket Senorbì), mentre le ultime due (San Giovanni Battista Pula e Ogliastra Basket Bari Sardo) si sono giocati il “Silver”.

Nel torneo “Gold” è stata la Ferrini, guidata da coach Giovanni Cuccu, a trionfare. Superati in finale i padroni di casa della Polisportiva Olimpia, con il punteggio di 53-31. In precedenza la squadra locale, allenata da Manuel Pilloni e Giampiero Santus, l'aveva spuntata sulla Phoenix per 32-31 dopo un tempo supplementare. I quartesi, invece, avevano avuto vita facile contro Senorbì col punteggio di 75-17. I neo campioni della Ferrini: Christopher Debebe Feleke, Alberto Carrara, Alessio Carta, Samuel Reales, Edoardo Siddi, Giovanni Uda, Lorenzo Albertoni, Luca Santoro, Simone Ulleri, Davide Dellacà, Alessandro Angioni, Daniele Murru e Nicola Sardo. Nella finale valida per il terzo posto, la Phoenix, allenata da Antonello Puddu, ha conquistato il gradino più basso del podio superando il Basket Senorbì 47-24.

Nella finale Silver è stata invece l’Ogliastra Basket di Bari Sardo a conquistare il titolo, battendo in finale il San Giovanni Battista di Federica Orrù col punteggio di 44-35. Per i ragazzi allenati da Mattia Minetto e Mirco Stefanelli è stata la prima vittoria stagionale e il primo trofeo della società bariese; un successo arrivato al termine di una giornata speciale. A firmare l’impresa sono stati Andrea Mereu, Valerio Barrili, Romano Loi, Fabio Melis, Riccardo Carta, Matteo Gamba, Marco Minetto, Antonio Contu, Luca Mereu, Mauro Ferrai, Gioele Randazzo e Leonardo Lai.

Al termine delle gare, le squadre partecipanti sono state premiate da Alberto Manca, responsabile del Settore Pallacanestro MSP, dall’Assessora allo Sport del Comune di Villaspeciosa Cristina Foddis e da Alberto Garau, responsabile della comunicazione MSP e deus ex machina di "IsolaBasket".

