Primo atto dei playout salvezza: la Dinamo Women gioca domani alle 18 a Brescia contro la Brixia. Mercoledì gara di ritorno al PalaSerradimigni. Chi vince è salvo, chi perde affronterà il fanalino di coda Alpo di Villafranca di Verona.

In campionato doppia vittoria per la squadra lombarda: 64-58 a Brescia e 66-64 a Sassari. Il coach Antonello Restivo presenta la doppia sfida: “Loro sono una squadra buona che ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo stare 40 minuti in gara, non concedere transizione e stare attenti al loro tiro da tre punti, dove sono tra le migliori, e non concedere rimbalzi offensivi per i secondi tiri”.

Per il tecnico della formazione sassarese non ci saranno contraccolpi dal doversi giocare la permanenza nella serie A femminile dopo l'exploit in Eurocup con l'approdo ai quarti: “Sapevamo che con gli infortuni avremmo potuto pagare qualcosa la condizione mentale delle ragazze è importante, non amo i playout ma siamo consapevoli della nostra voglia di poter fare la nostra pallacanestro, sapendo che in queste gare c’è più nervosismo e le percentuali calano. Siamo fiduciosi di poterci salvare subito”.

