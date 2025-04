Vincere per andare alla terza partita. Una nuova sconfitta significherebbe giocarsi la permanenza nella A1 femminile contro l'Alpo nell'ultimo turno dei playout salvezza. Si gioca domani sera al PalaSerradimigni con inizio alle 19 e biglietti a prezzi popolarissimi: 5 euro in tutti i settori e un euro per gli Under 12.

All'andata gara equilibrata sino al 33', poi nel finale allungo imperioso del Brescia che si è imposto 77-64. I continui cambi di difesa (anche zona e mista) e le prestazioni di Tagliamento e dell'ex Togliani sono state la chiave per battere una Sassari imprecisa nel tiro da tre punti: appena 6/25.

Il coach Antonello Restivo dice: «Vogliamo portare la serie a gara tre e per poter vincere dobbiamo essere più bravi rispetto a gara uno ad alzare l’aggressività difensiva e soprattutto la continuità offensiva».

