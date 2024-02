Riprende il campionato di A1 femminile ed è subito derby delle isole. Sabato sera al PalaSerradimigni la Dinamo Women riceve il Ragusa, con inizio alle 18.30. Le siciliane sono al sesto posto con 16 punti, 4 in più della squadra sassarese che lotta per entrare nei playoff scudetto.

L'ala Ivana Raca, reduce dalla qualificazione all'Olimpiade di Parigi con la nazionale di Serbia, commenta: «La partita contro Ragusa è tosta e difficile, hanno rischiato di battare Schio in Coppa Italia, ma dobbiamo pensare più a noi, dobbiamo aiutarci in difesa e in attacco».

All'andata match equilibratissimo risolto solo nel finale da Ragusa che si è imposta 71-65 trascinata da Juskaite, 21 punti e 7 rimbalzi. Raca ribatte: «Il passato non conta, dobbiamo pensare al rpesente e cercare di controllare quello che possiamo».

© Riproduzione riservata