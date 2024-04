La rimonta del cuore: dal -17 del terzo quarto, alla vittoria al PalaSerradimigni per 68-63 che lascia la Dinamo in corsa per i playoff scudetto. Davvero impensabile il recupero della squadra sassarese, che si era smarrita, era sfiduciata e aveva lasciato campo libero al Geas nel terzo quarto, chiuso 37-54. Protagoniste della rimonta Carangelo (12 punti) e Hollingshed (17) coi loro canestri, ma anche una Sara Crudo versione gladiatrice.

Primo quarto che fa già presagire qualcosa. Se si esclude Joens (12 punti) le altre biancoblù hanno difficoltà a segnare. Così la Dinamo va a strappi senza riuscire a prendere il largo: 11-5 al 7', 11-11 al 9', di nuovo +6 al 10' e ancora parità al 15': 23-23 con Spinelli ed Edokpaigbe.

La squadra sassarese fatica in attacco, commette anche qualche errore banale da sotto, Faenza gioca più sciolta e mette la freccia per il sorpasso con tripla di Peresson: 23-26.

Il terzo quarto inizia con le ospiti più dentro la gara, la Dinamo Women è irriconoscibile, incerta e sfiduciata. Il Geas scappa via con Tagliamento e chiude la frazione avanti di 17 punti, 37-54.

Nell’ultima frazione Carangelo e compagne si ritrovano (il doppio play con Togliani funziona) e cercano la rimonta che diventa possibile dopo tre triple di Hollingshed: 51-58 al 35’. Adesso è il Geas che va in tilt contro l’aggressività difensiva delle sassaresi e Carangelo infila la bomba del -2, Hollingshed quella del sorpasso al 38’: 62-60. La chiude Carangelo dalla lunetta in un PalaSerradimigni in delirio.

