Un'ala pivot italiana per coprire le spalle alle due lunghe straniere. La Dinamo ha ingaggiato Veronica Dell'Olio, 28 anni, 185cm di altezza, nelle ultime stagioni in A2 con l'Alpo di Villafranca di Verona dove ha prodotto 10 punti e 5 rimbalzi in campionati dove ha lottato nei playoff per la promozione in serie A1.

Dell'Olio ha assaggiato la massima serie femminile con l'Umbertide, poi ha fatto tanta A2, compresa una stagione al San Salvatore Selargius, nel campionato 2014/15. Nel suo palmares la medaglia d'oro agli Europei Under 18 in Slovacchia nel 2010.

La neo giocatrice della Dinamo ha dichiarato: “Sono molto contenta di essere qua. La Sardegna non è una novità perché sono stata già a Selargius. Ho detto subito sì alla proposta, c'è un progetto ambizioso, ritrovo giocatrici che conosco e c'è anche l'Eurocup, direi che ci sono tutti gli stimoli per fare bene”.

