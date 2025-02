Non inganni il finale a favore del Baxi Ferrol 76-95 perché per 33' la Dinamo Women ha giocato alla pari ed è stata anche avanti. L'indisponibilità di Begic e Pastrello (in panchina, ma infortunate) ha costretto a spendere troppe energie e nel finale le spagnole hanno dilagato aggiudicandosi il primo match dei quarti di Eurocupo femminile.

Parte bene la Dinamo Women grazie a due triple di Gonzales. Le spagnole difendono molto duro, ma Taylor riesce a dare il momentaneo +5 nel primo quarto: 16-11. Le ospiti recuperano e sorpassano in apertura di secondo quarto grazie alla rapida transizione offensiva: 21-23 al 14’. La formazione sassarese si riporta avanti grazie alle triple di Natali e Gonzales: 36-32 al 19’.

Al rientro dopo l’intervallo il Ferrol aumenta il ritmo e con Pospisilova recupera e va di nuovo avanti con Mataix : 38-40 al 22’. Sassari reagisce: tripla di Toffolo, Diallo lotta in area e Taylor segna 4 punti in arresto e tiro, +5. Si va avanti a colpi di piccoli break e alla fine della terza frazione è parità: 57-57.

Nell’ultima frazione le spagnole servono spesso il pivot Morro e iniziano a fare anche canestro da tre: 70-80 al 36’. Le energie sono finite e le ospiti dilagano.

