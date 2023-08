Nel Welcome Day della Dinamo Women ci sono tanti volti nuovi, nonostante manchi ancora l'americana Joens, mentre la connazionale Hollingshead è appena sbarcata sull'isola e sta sostenendo le visite mediche. Per la quarta stagione nella A1 femminile la società sassarese ha scelto due straniere europee esperte.

L'alapivot serba Ivana Raca è rientrata in Italia (giocava col Geas) dopo l'esperienza con le turche del Fenerbahce: «Ho bei ricordi del campionato italiano, credo molto nella filosofia del coach che come obiettivo ha quello di vincere quante più partite possibile. Ho scelto Sassari per i buoni feed sul club e sulla tradizione della società».

L'altra straniera veterana è la polacca Agnieszka Kaczmarczyk, già ribattezzata Aga per abbreviarne il nome: «Nella mia esperienza da avversaria sono rimasta piacevolmente colpita dal calore de pubblico, è stata una scelta facile venire qui».

Le altre giocatrici nuove presentate in Club House sono il play Anna Togliani e l'ala Sara Crudo più la diciottenne Ilaria Carta arrivata dal Basket 90 Sassari. Presenti inoltre le uniche due giocatrici confermate; il play e capitano Debora Carangelo e la lunga Sara Toffolo.

