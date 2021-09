Le sconfitte erano state messe in conto da coach Antonello Restivo, che ha partecipato al triangolare di Ragusa con una formazione quasi senza lunghe, vista l'assenza dell'acciaccata slovena Tina Trebec e dell'americana Jessica Sheperd, impegnata nella Wnba. La Dinamo ha perso lottando per tre quarti col Campobasso (84-69) e più nettamente contro Ragusa (95-69) che resta una delle favorite per le Final Four scudetto.

Il triangolare siciliano ha comunque visto l'affermazione di una stella: Maggie Lucas. La guardia statunitense ha segnato 34 punti contro le molisane e 30 contro le siciliane. Grande agonismo, tiro rapido e praticamente immarcabile, Lucas ha fatto capire che può puntare ad essere una delle migliori realizzatrici del massimo campionato femminile, magari succedendo alla biancoblù Kennedy Burke, che l'anno scorso ha vinto la classifica marcatori con quasi 22 punti di media.

Più in generale il torneo di Ragusa è servito per provare sul campo quanto fatto in allenamento da un gruppo rinnovatissimo, dove sono state confermate solo Arioli e Pertile, tra le migliori anche in Sicilia.

© Riproduzione riservata