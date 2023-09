«Sei l’orgoglio della Sardegna, l’esempio per tanti ragazzi della tua età che vogliono perseguire un obiettivo in qualunque campo». Con queste parole il presidente della Regione, Michele Pais, ha accolto Sergio Massidda, il vicecampione del mondo di pesi.

L’atleta 21enne, originario di Ghilarza, è stato salutato in Consiglio regionale e a Pais ha raccontato gli inizi della sua carriera, il trasferimento a Roma dove gareggia per l’Esercito e i suoi tanti traguardi sportivi. Il presidente ha rivelato di essere un suo grande tifoso e di seguire costantemente tutti gli atleti sardi che gareggiano anche in contesti nazionali e internazionali.

«Spessissimo negli ultimi anni – ha detto Pais – la Sardegna è salita sui podi più importanti del mondo. La volontà, la determinazione, la grande preparazione fisica e mentale dei nostri atleti fa superare ogni difficoltà. Lo sport è sacrificio, maggiore per gli atleti sardi».

In dono a Massidda la bandiera dei Quattro Mori da portare nelle prossime competizioni, prima fra tutte le Olimpiadi.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata