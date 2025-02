Continua spedita la marcia di avvicinamento della Matex Marabadminton ai playoff del campionato di Serie A di Badminton.

Al termine del secondo concentramento di campionato i sardi mantengono il secondo posto della classifica a 3 punti dalla capolista Bolzano che, a due terzi della regular season ha lasciato per strada solo 3 dei 36 punti disponibili.

In sostanza i sardi come il Bolzano hanno vinto tutte le gare giocate: il Bolzano vanta però una migliore differenza set.

La Matex pare l'unica squadra attrezzata per mettere in discussione il dominio degli altoatesini e precede di 10 punti i campioni in carica del BC Milano, appaiati a 20 con l'altra squadra lombarda del Farco Chiari.

La compagine isolana ha regolato sabato con il punteggio di 3 a 2 i palermitani delle Piume d'argento e nel secondo incontro di giornata gli altoatesini dell'Asv Malles per 4 a 1. Ancora più netta la vittoria sull'Uberetsch nel terzo ed ultimo incontro del weekend.

Tutto pronto quindi per lo scontro al vertice del prossimo 8 marzo in programma a Maracalagonis quando, nel match più importante della stagione regolare, la Matex e l'ssv Bolzano si scontreranno per la supremazia in campionato prima di ritrovarsi, eventualmente, nella riedizione di quella è stata la finale del 2021 e del 2023, entrambe le partite terminate a favore degli altoatesini. La caccia al primo storico scudetto per la squadra sarda è quindi più aperta che mai. Avversarie scaramanzia permettendo.

