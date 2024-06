In corso, sui campi in green set del Tc Alghero, la terza edizione del Riviera del Corallo Open-èAmbiente, torneo Itf Futures del circuito Uniqlo Wheelchair Tennis Tour patrocinato dall'assessorato Regionale al Turismo.

Nel singolare maschile, Marco Pincella ha eliminato con un 6-0, 6-4 la testa di serie numero 5, il maliano Abou Konate. Tra gli italiani, avanti Luca Arca, Paolo Tontodonati, Antonio Cippo, Mario Cabras, Lorenzo Deglinnocenti e Luca Spano.

Nel femminile, oggi in campo le prime tre teste di serie, mentre la quarta, Giulia Valdo, ha perso contro la statunitense Elizabeth Williams. Avanti Vanessa Ricci e Marianna Lauro.

Tra i Quad, bye per le prime due teste di serie, vittoriosa la terza, Mariagrazia Lumini e intanto Alberto Corradi si è aggiudicato il derby contro Ivano Boriva.



Sedicesimi di finale maschili:

1 Luca Arca (Ita) b. Andrea Montandi (Ita) 6-0, 6-0

Paolo Tontodonati (Ita) b. Jadiel Sousa (Bra) 7-5, 6-4

Iori Terada (Jpn) b. Stefano Puccetti (Ita) 6-3, 6-0

7 Francisco Garcia Vena (Spa) b. Marco Amadori (Ita) 6-0, 6-1

4 Yoann Quilliou (Fra) b. Andrea D'Agostini (Ita) 6-0, 6-0

Antonio Cippo (Ita) b. Renzo Partel (Ita) 6-2, 6-0

Oscar Tarantino (Sve) b. Marco Gentile (Ita) 6-2, 6-0

Jakub Dominik Bukala (Pol) b. Victor Marcen (Spa) 6-1, 6-2

Marco Pincella (Ita) b. 5 Abou Konate (Mli) 6-0, 6-4

Mario Cabras (Ita) b. Marco Colombo (Ita) 6-0, 6-1

Keito Nagaro (Jpn) b. Romain Boittiaux (Fra) 6-4, 6-1

3 Enrique Siscar Meseguer (Spa) b. Mario Roque (Spa) 6-3, 6-1

8 Hampus Linder-Olofsson (Sve) b. Raphael Gremion (Svi) 6-2, 6-2

Lorenzo Deglinnocenti (Ita) vs Luca Taramelli (Ita) 6-2, 6-0

Luca Spano (Ita) b. Gerardo Riccardi (Ita) 6-1, 6-0

2 Gustavo Carneiro Silva (Bra) b. Davide Nevola (Ita) 6-0, 6-0



Ottavi di finale femminile:

1 Wendi Schutte (Ola) bye

Zoya Chavdarova (Bul) b. Maria Vietti (Ita) 6-2, 3-6, 7-5

Elizabeth Williams (Usa) b. 4 Giulia Valdo (Ita) 6-1, 6-3

Mariam Ayeni (Gbr) b. Francesca Baldini (Ita) 4-6, 6-4, 6-2

Vanessa Ricci (Ita) b. Cecile Levasseur (Fra) 6-0, 6-1

3 Anne-Marie Dolinar (Can) bye

Marianna Lauro b. Agneska Tolocko (Ltu) 6-0, 6-0

2 Zuleinny Rodriguez Trujillo (Col) bye



Ottavi di finale Quad:

1 Daniel Alejandro Campaz Escobar (Col) bye

Julian Ortega Montero (Spa) b. Gianluca Giovagnoli (Ita) 6-0, 6-1

Alberto Corradi b. 4 Ivano Boriva (Ita) 6-4, 6-4

Davide Giozet (Ita) b. Massimo Girardello (Ita) 4-6, 6-3, 6-4

Serdar Antac (Tur) b. Roy Abergil (Isr) 6-4, 6-4

3 Mariagrazia Lumini (Ita) b. Job Brenlla (Spa) 6-1, 6-3

Haim Lev (Isr) b. Jaano Kraav (Est) 6-0, 6-2

2 Alberto Saja (Ita) bye

