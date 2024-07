Luca Arca è campione d'Italia. Il 31enne di Bono, portacolori del Tc Terranova, ha regolato con un doppio 6-1 Silviu Culea nella finale dei Campionati Italiani, che si sono conclusi questa mattina sui campi dello Sporting Club Sassuolo.

Per Arca è il terzo scudetto in singolare, dopo quelli conquistati nel 2019 e nel 2021 (negli ultimi due anni non ha partecipato per infortunio).

