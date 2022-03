Nel fine settimana la pallamano maschile osserverà un turno di riposo per cedere il passo alla nazionale, impegnata nel doppio scontro a eliminazione diretta con la Slovenia, valido per la qualificazione al Mondiale 2023. Nella gara d’andata giocata a Padova due giorni fa, gli azzurri sono stati sconfitti di misura, 28-29, in un match in cui ha brillato l’ala destra Umberto Bronzo, uno dei tre giocatori della Raimond Sassari in azzurro assieme a Giovanni Nardin e Valerio Sampaolo. Domenica la nazionale tornerà in campo alle 14.30 a Celje, in Slovenia, per la sfida decisiva, e anche gli alfieri sassaresi proveranno a dare ancora il proprio contributo.

A2 Femminile. Nel frattempo, a catalizzare l’attenzione saranno le squadre dell’A2. L’Handball Selargius, ultima nel girone A a -3 e reduce da due settimane di stop causa Covid, è ora chiamata a un sorprendente tour de force. Le selargine, alle 14.30 di domani, saranno di scena nel veronese sul parquet della vice capolista Dossobuono, che viaggia con l’invidiabile rendimento di 18 punti in 9 partite. Archiviata la sfida con le venete, alle 15 di domenica 20 il Selargius tornerà in campo, stavolta in casa, a Monserrato, per affrontare le nuoresi della Città del Redentore, quinte con sei punti. Anche il Dossobuono sarà chiamato a disputare due partite in due giorni, poiché alle 11 di domenica riceverà la vista di un’altra portacolori sarda, la Lions Sassari. Le “leonesse” di Zucchi Pastor, dopo la netta vittoria interna sul Ferrarin, non hanno nascosto le proprie ambizioni e la volontà di tentare il colpaccio in trasferta contro una delle squadre più competitive del torneo.

