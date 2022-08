Confortante prova della squadra sassarese in una sorta di allenamento congiunto con partitella divisa in tre tempi da 30 minuti l'uno. Neoretrocesso in Eccellenza, il Latte Dolce ha allestito un organico con tanti talenti sardi che può puntare al ritorno in serie D. Nella partitella di ieri sera contro la Nuorese è stato un rotondo successo per 5-0.

Il confermato tecnico Mauro Giorico ha schierato la squadra sassarese col 4-3-3. Nel primo tempo rete del capitano Cabeccia su punizione. Questa la formazione iniziale: Congiunti; Pireddu, Cabeccia, Russu, Canu; Nurra, Piga, Gadau; Dettori, Scognamillo, Marcangeli.

Senza reti la seconda frazione, dove il tecnico biancoceleste ha inserito diversi giovani.

Nel terzo periodo ben 4 reti per il Latte Dolce. Hanno segnato il nuovo acquisto Delogu e il confermato Grassi. Interludio col rigore sbagliato dalla Nuorese (Cocco ha calciato alto) e quindi reti di Salaris e Scanu per il finale.

