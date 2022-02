Vincono Arzachena Muravera e Torres, perdono Latte Dolce e Lanusei, Pareggiano Uri e Carbonia. Per le sarde di Serie D una giornata in chiaro scuro. Il Muravera ha vinto il derby con Latte dolce (2-1) al termine di una bella gara, incerta sino alla fine. Ha giocato un'ottima partita il Muravera di Francesco Loi ma anche il Latte Dolce di Scotto ha ben figurato. Alla fine un 2-1 tutto sommato giusto col Muravera che trascinato dall'ex Entella Matteo Mancosu si è trovato in vantaggio di due reti segnati dal super bomber. Il Latte Dolce ha dimezzato le distanze con Piga dopo che il portiere di casa aveva parato un tiro dal dischetto di Cabeccia, con palla intercettata dall'ottimo portiere locale Oliva prima della deviazione di Piga. L'Arzachena ha piegato la Insieme Formia con un gol di Pinna. Pari tra Carbonia e Afragolese: per i locali reti di Aloia, Gjuci e autoretta di Giletta. Pari (0-0) tra la Nuova Florida e l'Atletico Uri. La Torres ha piegato (2-0) il Lanuesi.

