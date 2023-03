Nonostante il rinvio dell’ultimo momento, la Innovyou Sennori rimane ben salda in testa alla classifica del campionato di Serie D Regionale di Basket.

La corsa per la vetta. Il quintetto allenato da Gabriele Piras non scende in campo contro il San Salvatore Selargius e, da spettatore, assiste alla vittoria delle sue immediate inseguitrici. In primis della seconda, la Dinamo Academy, che espugna il parquet del Basket Assemini per 69-100. Match già chiuso virtualmente nel primo quarto, quando i ragazzi allenati da Antonio Mura volano sul +17 (10-27). Nel secondo e terzo quarto la compagine asseminese reagisce, ma chiude sempre i parziali sopra i 20 punti di margine (30-53 al 20’ e 50-72 al 30’). Nel finale nuovo allungo della Dinamo, fino al 69-100 finale. Tra gli algheresi da segnalare i 19 punti di Enrico Casu. In terza posizione La Casa del Sorriso Su Planu si impone contro la Dinamo 2000 Sassari per 83-69. Con questo successo la truppa allenata da Marcello Ibba si consolida in terza posizione, allungando sulla quarta piazza.

Lotta playoff. Nella bagarre per i 4 posti (dalla seconda alla quinta) che valgono la lotta finale per la seconda promozione, passo falso per la Cantina Giba Astro, sconfitto a Sassari dalla Masters per 91-49. Sassaresi autori di una partenza bruciante (31-10 al 10’). Nel secondo e terzo quarto ulteriore allungo del team guidato da Luca Ruiu (48-22 al 20’ e 73-37 al 30’). Nel finale i padroni di casa controllano. Il miglior realizzatore è Dore, della Masters, con 22 punti. Vittoria al cardiopalma, invece, del San Sperate che si impone dopo 2 tempi supplementari contro il Genneruxi Cagliari (110-109). Partita bellissima, nel quale i cagliaritani recuperano dal 60-49 del 30’ fino a 84 pari del 40’. Negli ultimi istanti del secondo supplementare i padroni di casa sono maggiormente lucidi e portano a casa la vittoria. Il Genneruxi si deve accontentare del miglior realizzatore, Lorenzo Angius con 49 punti personali. Vince anche Carbonia, contro la Santa Croce, per 87-58. “Miners” che comandano le operazioni dal primo minuto, fino al +30 del 30’ (73-43). Alla Santa Croce non bastano i 24 punti del solito Masala.

Corsa Salvezza. Ritorna alla vittoria la Coral Alghero, che batte per 79-67 il Carloforte. Algheresi che scappano nel primo quarto (27-13), mentre gli ospiti accorciano prima dell’intervallo (40-30). Terza frazione equilibrata, con la Coral che controlla il margine, chiudendo la gara sul +12 (79-67). Miglior realizzato della sfida è Cesaraccio, punto di forza della squadra algherese.

