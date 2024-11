Al GeoPalace piove dal tetto, e la gara tra Hermaea Olbia e Offanengo, valida per la 6ª giornata della A2 femminile di volley, è stata rinviata a data da destinarsi.

La pioggia abbondante caduta per tutta la giornata è riuscita a filtrare dal soffitto del palazzetto olbiese creando pericolose pozze d'acqua sul taraflex e impedendo la prosecuzione del testacoda tra la squadra di Dino Guadalupi, penultima, e la formazione lombarda, vice capolista del Girone B.

Il match, in programma questo pomeriggio, è stato interrotto una prima volta sul 3-3. Dopo la lunga pausa di un’ora, gli arbitri, sentite le squadre, hanno deciso di far riprendere il gioco, ma dopo un paio di scambi, con le giocatrici che rischiavano di scivolare, sul 5-4 per l’Hermaea è arrivata la seconda sospensione e, infine, la decisione di rinviare l’incontro.

Per la galluresi il campionato riprenderà domenica in trasferta contro l’altra vice primatista Melendugno, sconfitta oggi in casa dalla capolista Itas Trentino.

