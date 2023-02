Sono tre gli anticipi in programma domani (ore 15) per la nona giornata di ritorno del campionato di Eccellenza. Riflettori puntati sulla sfida al vertice tra Budoni e Latte Dolce. I sassaresi hanno un punto di vantaggio in classifica su Meloni e compagni. In programma anche, alle 15, Tharros-Monastir, e, alle 15.30, Lanusei-Ghilarza. A Oristano, in palio punti pesanti per la salvezza. Nell'altro match, il Lanusei cerca punti per allontanarsi dalla zona playout contro il Ghilarza che, invece, corre per la zona playoff.

In Promozione domani si giocano sette incontri validi per la quinta giornata di ritorno. Nel girone A, alle 15, la capolista Villasimius ospita il Gonnosfanadiga. A Siliqua, l’Asseminese affronta il Castiadas. Infine l’Atletico Cagliari è atteso a Villamassargia.

Nel girone B, in campo alle 15 Abbasanta-Posada e alle 15.30 Santa Giusta-Fonni. Nel gruppo C, sempre con fischio d’inizio alle 15, Il Bonorva riceve il Lanteri e l’Ozierese deve vedersela tra le mura amiche col Buddusò.

