È Hugo Bargas il nuovo centravanti del Tortolì. L’attacco rossoblù continua a parlare argentino, dopo la partenza di Maxi Timpanaro, corteggiato dallo Stintino. Bargas, classe 1986, è francese di nascita ma argentino di sangue e nazionalità. Figlio d’arte, il padre Angel ha fatto parte della nazionale albiceleste ai Mondiali del 1974. Hugo cresce nelle giovanili dell’All Boys dove esordisce in prima squadra vincendo nel 2008 la Primera B. Inizia poi la sua carriera da giramondo del pallone che lo porta dapprima in Olanda dove trascina il De Graafschap in Eredivisie con 14 gol, rimanendo poi nella massima serie dei Paesi Bassi la stagione successiva. Torna in seconda serie con lo Zwolle e poi nuovamente al De Graafschap. Nel prosieguo della sua vita calcistica continua a segnare con le maglie di Gimnastic Tarragona (serie B spagnola), Blooming, Bolivar e Oriente Petrolero (serie A boliviana), Deportivo Cuenca (serie A ecuadoregna), Neftchi Baku (serie A azera), Al Yarmouk (serie A Kuwait) e Fas (serie A El Salvador). Nel suo paese d’origine veste le maglie di Deportivo Madryn, Central Norte e Fenix de Pilar. In Italia gioca mezza stagione nel 2014/15 nella Cremonese presieduta da Gigi Simoni e allenata da Marco Giampaolo, attuale tecnico della Sampdoria. Torna nel 2020/21 in Serie D nelle file del San Luca e a gennaio scorso in Eccellenza calabra, dove segna 8 reti nella seconda parte di campionato con la maglia del Gioiosa Ionica. La preparazione dei rossoblù di Alberto Piras, impegnati anche quest’anno in Promozione, comincerà il 22 agosto, con Bargas atteso per il giorno successivo.

