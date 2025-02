Si fa inarrestabile la marcia della Polisportiva Oratorio Terralba nel girone C di Terza categoria. La vittoria contro il Barbagia Sport, decisa da una rete di Lello Atza, è stata la tredicesima (su quattordici gare). Per la capolista solo una sconfitta, quella all’esordio con il Siamanna che domenica scorsa ha strappato il secondo posto alla Narboliese, bloccata dal Colona Julia.

«La nostra società nasce quattro anni fa», racconta il vice presidente ed allenatore, Giorgio Frongia. «Nel periodo della pandemia guidavo la squadra Juniores del Terralba Francesco Bellu. Occupavamo la prima posizione quando il campionato fu sospeso. Quei ragazzi mi chiesero di formare una nuova squadra in modo poter giocare ancora tutti assieme. Così andai a parlare col parroco del paese Don Mattia Porcu, attuale presidente della società. Accolse subito l’iniziativa. C’era però da ripristinare Il campo dell’oratorio, completamente abbandonato. Con i ragazzi ci siamo messi al lavoro per sistemare lo spogliatoio e tagliere le erbacce. Questo per qualche mese. Abbiamo già raggiunto il nostro principale obiettivo», continua Frongia, in passato allenatore anche della Tharros e delle rappresentative sarde Allievi e Giovanissimi. «Stare assieme e divertirci. Aver poi riaperto il campo che si trova dentro il paese con tanti i giovani terralbesi che fanno parte della rosa ed altri che vengono a sostenerci. Il nostro piccolo campionato l’abbiamo già vinto. Abbiamo riaperto l’oratorio. Ho cercato di trasmettere ai ragazzi i miei dieci anni da giovane trascorsi all’oratorio quando prima delle gare si tracciava il campo e si tagliava l’erba». Il salto di categoria? «Sarebbe la ciliegina sulla torta». Il capocannoniere è Davide “Billo” Aramu. «La nostra forza è il gruppo, un gruppo splendido».

Nel girone A. Teulada e Villaperucciu viaggiano a vele spiegate. Ad una giornata dal girone di boa sono appaiate in testa con nove punti di vantaggio sul Barbusi. Nel girone B, il Calcio Kalagonis ha vinto il derby e sorpassato in seconda posizione il Maracalagonis. La capolista Mulinu Becciu si è imposta (0-1) contro la Polisportiva Santa Lucia. Nel gruppo E, giornata di riposo per la capolista Montes Muros. Il Nughedu, che ha fatto esordire Nicolò Argiolas (2008), ha vinto a Perfugas con la Perfughese riducendo il distacco da dodici a nove punti dalla vetta.

Nel girone F, valanga di gol (8-0) della Viddalbese contro il malcapitato Boyl Putifigari. La Turritana giocherà mercoledì prossimo l’incontro con l’Ale.Castiglia. Nel gruppo G, mezzo passo falso della prima della classe Atletico Tomi’s Oschiri che ha pareggiato sul campo dell’Aglientu. Il Loiri ha travolto (2-5) l’Orunese portandosi ad un solo punto dalla compagine di Oschiri.

© Riproduzione riservata