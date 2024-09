Non sono mancate le sorprese nella prima giornata dei campionati di tennistavolo. Come la vittoria del TT Sassari a Norbello, che festeggia con il botto la prima volta in serie A1 maschile. Sempre a Norbello la prima maratona, nella serie A1 femminile, dopo un altro derby con il Muravera durato quasi quattro ore e terminato in parità.

Serie A1 maschile

Norbello rimaneggiato sin dall’esordio, il TT Sassari al completo vince 4-1. Bastano due doppiette di Ismailov e Andrea Puppo che lasciano agli avversari (Cappuccio, Galvano e Mokropolov) appena un set. Norbello ha provato a riaprirla nel terzo match quando Mokropolov ha sorpreso Baciocchi dopo quattro set.

Nelle altre partite colpo grosso dell’altra matricola Servigliano che ha vinto a Messina, mentre Bagnolese e Prato hanno chiuso in parità. Marcozzi-Carrara sarà recuperata il 9 ottobre.

Serie A1 femminile

Esordio più complicato e difficile non poteva esserci per il TT Sassari che ha debuttato nella massima serie di fronte alle campionesse d’Italia del Castelgoffredo, vittoriose 4-0. Un punto di Nicole Arlia e Nikoleta Stefanova, rispettivamente numero uno e due d’Italia, e due punti della russa Kolish. Un solo set per le atlete sassaresi, di Fatimo Bello su Kolish. Sconfitte per Rozanova e Simon.

Tra Norbello e Muravera termina 3-3. La squadra del Sarrabus avanti con Vorobeva su Tofant e Vishnyakova su Tofant, Tan Wenling accorcia su Roncallo, allunga Vorobeva su Sikorska. Sotto 3-1 si risveglia il Norbello con Tofant, quattro set su Roncallo, e Tan Wenling che non sbaglia con Vishnyakova.

Rinviata Quattro Mori-Sud Tirol, non ancora stabilita la data del recupero.

Si gioca anche stasera. La seconda giornata si apre con Il Norbello che va a Castelgoffredo, a Sassari il derby TT Sassari-Muravera, anticipo della quinta giornata. Il secondo turno prosegue domani con un altro derby, Muravera-Quattro Mori e si conclude mercoledì con TT Sassari-Sud Tirol.

