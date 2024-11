Due anticipi mercoledì, due partite stasera per chiudere la terza giornata della serie A1 maschile.

C’è la prima fuga, quella della Marcozzi, mercoledì terza vittoria consecutiva, l’ultima contro il Prato, battuto 4-1. Una partita a metà, il Prato si è presentato con il giovane Allegranza, visto pochi giorni prima nel WTT Feeder, con il veterano Adeyemo, classe 1961, e il coach Csaba Kun che non è nemmeno sceso in campo. Nella Marcozzi si è rivisto il russo Denis Ivonin ed ha esordito l’indiano Jeff Chandra. Allegranza sorprende Ivonin, poi tutto in discesa. Rossi in tre set su Adeyemo, Chandra non ha bisogno di giocare per battere Csaba Kun. Ferrero manda in campo Vallino Costassa, numero cinque d’Italia, che batte Allegranza, segue Ivonin senza giocare. Nell'altro anticipo Bagnolese e Messina hanno pareggiato 3-3.

Oggi le ultime due partite. A Sassari scontro tra matricole, TT Sassari-Servigliano. Si attende un bel duello tra gli azzurri Puppo e Faso.

A Norbello arrivano i campioni d’Italia del Carrara, che tentano di risalire dopo il k.o. con la Marcozzi della seconda giornata. Il Norbello tornerà in campo lunedì, a Servigliano, recupero della seconda giornata.

Serie A1 femminile

Terza giornata frazionata in tre diverse date. Lunedì scorso la sconfitta del Muravera a Castelgoffredo per 4-1, mercoledì il Quattro Mori ha battuto 4-1 il TT Sassari. Derby deciso dalle doppiette di Abraamian e Carnovale, quest’ultima protagonista di una vittoria al quinto set su Fatimo Bello. Per il TT Sassari punto di Garnova su Barani. Norbello-Sud Tirol si giocherà invece venerdì prossimo.

