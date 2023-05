Ugo Humbert o Laslo Djere. Da questa coppia uscirà il nome del vincitore del Sardegna Open. L'appuntamento è per domani alle ore 15, sul Centrale del Tc Cagliari, per la finale del SuperChallenger Atp 175.

Il francese, numero 6 del tabellone, ha conquistato la finale battendo in due set, 6-2, 7-6(3), il colombiano Daniel Elahi Galan, mentre il serbo, numero 4 del seeding, è dovuto andare al terzo per avere la meglio sullo statunitense Ben Shelton, numero 2, domato solo 3-6, 6-3, 6-4.

I due finalisti non si sono mai sfidati in un incontro ufficiale.

Prima, alle 12, è in programma la finale del doppio, con il match tra gli argentini Maximo Gonzalex e Andres Molteni e gli austriaci Alexander Erler e Lucas Miedler.

© Riproduzione riservata