Venerdì 2 giugno, giornata festiva, prevede la disputa della quarta giornata del campionato nazionale di Serie B di tennis a squadre.

Quattro le squadre sarde impegnate nella B1 maschile. Nel girone 1, il Tc Alghero, prima in classifica grazie alle tre vittorie nei primi tre turni, gioca in Sicilia, sui campi del Tc Palermo 2, compagine che fin qui ha raccolto solo un punto.

Nel girone 4, match oltre Tirreno anche per il Tc Terranova, che va in casa di una delle due seconde, il Ct Maglie, che vuole difendere i tre punti di vantaggio sugli olbiesi.

Anche la Torres Tennis, seconda, gioca in trasferta. Nel girone 5, i sassaresi sono a Marina di Massa per affrontare il Jc Next Gen.

Unica squadra sarda in casa è il Tc Cagliari, che secondo nel girone 6, ospita il Ct Lanciano a Monte Urpinu.

Nella B2 maschile, il Tc Porto Torres vuole allungare la striscia positiva e, dopo la terza vittoria, vuole mettere la quarta ospitando il Tc Viterbo, che fin qui ha raccolto un punto.

In B2 femminile, la Torres ospita il fanalino di coda Ct Rovereto sui campi di Viale Adua.

