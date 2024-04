Anche se, come si dice in sardo: "Abrile torrada cane a coile", e quest'anno non fa certo eccezione, sta di fatto che, per due delle quattro che compongono la pattuglia delle galluresi, affacciate sul mare, è già tempo di vacanze. Ci riferiamo alle squadre che proprio ieri hanno dato vita alla "Stragallurese del mare": San Teodoro Porto Rotondo e Ilvamaddalena. Hanno vinto tra le mura amiche i Teodorontondini, che così facendo hanno allontanato definitivamente lo spettro play out e per giunta il loro capocannoniere Alessio Mulas ha festeggiato le nozze d'argento col gol raggiungendo quota 25.

Gli isolani dal canto loro le vacanze le avevano già cominciate all'indomani della conquista della serie D.

Spostiamoci dunque alle pendici del "Limbara". Usando un gioco di parole aggiungeremo un -Ap-iniziale a quel pendici e otterremo così la parola appendice, termine che indica prolungamento, vale a dire, nel nostro caso, play off e play out. Ad una, il Tempio, questo allungamento della stagione regolare sarebbe assai gradito, visto che i play off potrebbero consentire loro, ovviamente dopo un tortuoso tragitto, di provare in seconda battuta ad approdare in serie D. L'altra invece, il Calangianus, li vuole assolutamente evitare, in quanto i play out altro non sono che ultima e definitiva chiamata per rimanere nel primo campionato sardo, con tutte le insidie che ne conseguono. Va da sé che il modo per accontentarle entrambe è solamente uno: centrare la vittoria nell'ultima di campionato.

Il Tempio ospiterà al "Manconi" la già retrocessa Villacidrese. Un confronto solo all'apparenza facile facile. Ma per evitare brutte sorprese, nel calcio sempre in agguato, sarà indispensabile scendere in campo concentrati e determinati. Il Calangianus i tre punti li dovrà ottenere dal confronto con un’altra retrocessa, il Bosa, e il discorso già fatto per i "cugini" vale anche per i giallorossi.

