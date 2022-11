Pioggia e fango non fermano i 123 piloti al via della 6ª Cronoscalata di Tandalò, valida per il Campionato Italiano Velocità su Terra.

Sui 5 km di tracciato della gara organizzata da Tandalò Motorsport e drivEvent Adventure, si sono dati battaglia i 17 iscritti all’ultima prova tricolore della stagione e i 104 iscritti all’Atipica Sperimentale.

Dopo le prime tre manche, corse nella giornata di oggi, Christian Tiramani (Kawasaki K3) è in testa alla gara dell’Italiano con un vantaggio di 6”06 sul pilota di casa, Valentino Ledda (Yakar Suzuki) e 8”03 su Matteo Fontana (Hyundai i20 R5). Sesto, a 14”96, un altro sardo, Giovanni Beccu su Yacar Suzuki.

Nell’Atipica, dopo la prima giornata è in testa Marcello Gallo (Open Yacar) davanti a Gigi Galli (Kia Rio Wrc 1998, a 1”1), allo spagnolo Abel Jurado Palacio (Kartcross Yacar, a 9”2) e ad Andreucci-Saderini (Skoda Fabia Evo R5, a 11”55). Primi dei sardi, in ottava posizione, Fabrizio Marrone e Francesco Fresu (Skoda Fabia, a 24”01), che precedono Quirico Beccu (Kartcross Yacar, a 24”33) e Stefano Marrone e Massimo Piga (Skoda Fabia Eco R5, a 28”91).

Domani, alle 9 e alle 11.30, le ultime due manche. Il tempo peggiore di ciascun pilota verrà scartato, la somma degli altri quattro decreterà la classifica finale. I migliori 30 accederanno al famoso e atteso “Manscione finale”, che scatterà alle 14.30 e incoronerà il nuovo Re di Tandalò, sempre che Abel Jurado non bissi il successo del 2021.

