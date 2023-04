Dopo oltre tre anni di assenza si torna a giocare la Supercoppa Regionale, fra le vincitrici della Coppa Italia di Eccellenza e quella di Promozione.

Il Budoni lo scorso 14 gennaio ha conquistato il suo trofeo, battendo ai rigori il Carbonia nella finale di Abbasanta, e attende di conoscere l'avversario dall'ultimo atto della Coppa Italia di Promozione, che si disputerà lunedì alle 16 al Comunale di Pozzomaggiore tra Arborea e Usinese.

A seguire si deciderà se disputarla subito, ossia nelle prossime settimane, oppure all'inizio della prossima stagione. Nel primo caso il Budoni avrebbe così la possibilità di tenersi in forma con una partita ufficiale (l'ultima è stata lo scorso 16 aprile con la Villacidrese) in attesa del primo turno della fase nazionale dei playoff, che sarà il 28 maggio e 4 giugno (andata e ritorno) contro la seconda del Girone A del Lazio, campionato che si concluderà il 7 maggio.

L'albo d'oro. L'ultima edizione della Supercoppa Regionale non si è conclusa: il 28 dicembre 2019 il Valledoria ha vinto 3-0 a tavolino contro la Nuorese, perché al 119' l'arbitro è stato costretto a sospendere la partita (un attimo prima dei rigori, sul punteggio di 2-2 ai tempi supplementari) per un guasto all'impianto di illuminazione del "Frogheri" che ha lasciato al buio le squadre. Il Porto Torres è l'unica che ha vinto due volte il torneo, istituito per la prima volta nel 2007, aggiudicandoselo nel 2009 e 2010. Con un successo, oltre al Valledoria, anche Castelsardo, Terralba, Pula, Torres, Muravera, Porto Corallo, Frassinetti, Ghilarza, Tortolì e Dorgalese. Sia per il Budoni sia per la vincitrice di Arborea-Usinese sarà la prima partecipazione in assoluto alla Supercoppa.

