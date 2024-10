I lavori di ristrutturazione dello stadio comunale Zoboli inizieranno con la sistemazione prima di tutto della copertura della tribuna. Dopo alcune rimodulazioni progettuali, è avvenuta infatti la consegna dei lavori. Si concretizza un intervento atteso da tempo in primis dalla società Carbonia calcio. Si partirà con il ripristino della copertura (smantellata dal maltempo quattro anni fa) e della messa in sicurezza dei giunti della tribuna; si proseguirà con la realizzazione di un pozzo, strumento utile per l’abbattimento dei costi di gestione. E si concluderà con la riqualificazione degli spogliatoi.

Quest’ultimo intervento maggiormente oneroso in termini di tempistiche, si effettuerà su specifica richiesta della società al fine di evitare di giocare in trasferta o in altri campi) in prossimità della fine del campionato di Eccellenza. "Al completamento di questi interventi - sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu - ne seguirà presto un altro, finanziato con fondi regionali, per la riqualificazione del sistema di illuminazione: obiettivo è il miglioramento della condizione infrastrutturale e di conseguenza delle condizioni di fruibilità".

© Riproduzione riservata