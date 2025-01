Nella Serie C Unica di basket maschile continuano a correre le prime due della classe. L'Innovyou Sennori difende senza grossi problemi la sua imbattibilità stagionale e mantiene la vetta a punteggio pieno grazie alla netta affermazione in casa del Cus Sassari. In fuga già dal primo quarto, i "tori" sennoresi hanno progressivamente alzato le marce fino a portare a casa il risultato sul 91-69 finale. Protagonista il pivot Hubalek, autore di 27 punti.

Successo esterno anche per l'Olimpia Cagliari, che ad Alghero, sul campo della Coral, parte con difficoltà (-11 al 10'), poi sale di colpi e archivia la pratica grazie a un parziale di 30-17 nel secondo tempo (73-64). Tabellino distribuito e quattro giocatori in doppia cifra per i "Pumas", saldi al secondo posto.

In terza posizione c'è la Pisano Arredamenti Quartu, che sbanca il PalaSimula di Sassari, casa della Torres di coach Antonio Carlini, con una prova maiuscola dell'eterno Maurizio Pedrazzini (classe 1970), a segno con 23 punti nell'86-69 in favore dei biancoverdi, garantito da un break di 26-10 nell'ultimo periodo di gioco.

La giornata dei successi esterni si conclude col blitz de Il Veliero Calasetta, corsaro in casa della Dinamo B per 80-63 nel giorno dell'addio di Mattia Pipiciello. Bene Russo e Zucca, ma soprattutto Amoruso, autore di 19 personali.

Rinviata causa inagibiltità del campo di gioco, infine, il match di Nuoro tra la Sirius e l'Antonianum.

Torres-Ferrini 69-86

Sef Torres: S. Casu 6, Raffo 4, Biolchini 19, Angius 5, Tanda 2, Giordo ne, M. Piredda 2, Vargiu 9, S. Piredda 7, Panai 4, E. Casu 11, Pazzola ne. Allenatore Carlini

Pisano Arredamenti Quartu: Podda 13, Pedrazzini 23, Graviano 17, Saba 7, Gambella ne, Pisu ne, Fois 13, Dessì ne, Madau, Salone 13, Marras. Allenatore Fioretto

Parziali: 9-32; 44-44; 59-60

Coral-Olimpia 64-73

Coral Alghero: Cesaraccio 4, Monte 2, Tilloca, Sahud 28, Fumanti 5, Musso 8, Manunza 3, Cherchi 3, Scalise 6, Busi 3, Simula 2, Ibba ne. Allenatore Longano

Olimpia Cagliari: Cossu 6, Motzo 3, Tocco 10, Di Ciaula 10, Chessa 5, Serra 13, Corsi ne, Palazzi 7, D’Elia 8, Scanu 10, Terrosu 1. Allenatore Zucca

Parziali: 25-14; 47-43; 56-57

Cus Sassari-Sennori 69-91

Cus Sassari: Dongu 6, Demartis 2, Porcheddu 1, Chessa, Ruiu, Spanu 6, Cecchini 6, Piras 11, Lizzeri 18, Idini 10, Canu ne, Gaio 9. Allenatore Sassu

Innovyou Sennori: Cordedda 7, Puggioni 18, Spano 6, Merella 9, Cabras 5, Werlich 9, Marreu, Tola 3, Pisano 7, Hubalek 27. Allenatore Piras

Parziali: 14-21; 37-42; 46-69

Dinamo B-Calasetta 63-80

Dinamo Sassari B: Macciocu 5, Meschini 12, Marongiu, Denti 2, Patrick, Pitirra 19, Motroni 3, Luciano 4, Pompianu, Barabino 8, De Rosas 6, Cubeddu 4. Allenatore Mura

Il Veliero Calasetta: Amadori 2, Pipiciello 5, Russo 14, Zucca 14, Diana, Graaf 9, Amoruso 19, Salis 1, Mattana 3, Mpeck 13. Allenatore Frisolone

Parziali: 13-22; 31-45; 44-61

Classifica: Sennori 18, Olimpia Cagliari 16, Ferrini e Calasetta 12, Torres e Nuoro 10, Coral 8, Sant'Orsola e Antonianum 6, Cus Sassari 4, Dinamo B 2.

