I campionati di hockey su prato si erano fermati per la pausa invernale a novembre, con la Ferrini al comando del girone B della serie A1 maschile. L’Amsicora, partita a rilento è di poco attardata. Si spera che la pausa abbia giovato a Juvenilia Uras, Cus Cagliari e HT Sardegna che si spartiscono gli ultimi tre posti del girone A. Va meglio nella A1 femminile con l’Amsicora a ridosso delle prime e la Ferrini, seppur con passo più lento è nel gruppo che conta.

Tutti in campo dopo il preludio della Coppa Italia nello scorso weekend, come sempre sabato scendono in campo gli uomini, domenica le donne. Poche novità in campo, confermate tutte le panchine.

A1 MASCHILE. Si fa subito sul serio con Amsicora-Città del Tricolore a Ponte Vittorio, dove i cagliaritani tentano il sorpasso e l’assalto al secondo posto ai danni proprio dell’imbattuta formazione emiliana. L’Amsicora, allenata da Mariano Tisera che si divide tra campo e panchina, ha confermato tutti i giocatori che hanno preso parte alla prima fase.

La Ferrini osserva il turno di riposo previsto dal calendario. In Coppa Italia ha già presentato i nuovi argentini, Raccioppi e l’ex Suelli Monteleone.

Subito un derby nel girone A, al “Loddo” tra Cus Cagliari e Juvenilia Uras. Invariata la rosa del Cus, qualche novità nella Juvenilia. Dei fratelli Traficante è rimasto il solo Tomas, mentre farà il suo esordio Jose Aguilera. L’HT Sardegna, alla ricerca dei primi punti, giocherà a Padova, anche in questo caso nessun nuovo innesto.

A1 FEMMINILE. Domenica al “Maxia” Ferrini-Valverde, match incerto che metterà alla prova la superdifesa cagliaritana. Maria Alacid avrà a disposizione la nuova argentina Cabrejas che prende il posto di Maldonado.

Novità nell’Amsicora, che domenica riposa. Federica Carta è tornata in Spagna, alla Real Sociedad che l’aveva “liberata” dopo la diffusione del Covid.

Il volto nuovo è Cecilia Pastor, portiere della nazionale indoor argentina.

