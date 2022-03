Dal campo di regata di Mondello a quello di Cagliari. Sono settimane fitte di impegni, per la flotta RS Aero che, archiviata la tappa nazionale in Sicilia, ora si concentra sul campionato sardo di classe. E’ la Lega Navale Italiana del capoluogo, a mettere in palio domani i titoli per le categorie RS5 e RS7. Il primo segnale d’avviso sarà alle 12 e si potrà correre un massimo di quattro regate.

Sulla linea di partenza, tra la dozzina di iscritti, si presenta agguerrita la squadra della Lega Navale Sulcis, che ha ottenuto risultati da podio nelle ultime prove nazionali. Occhi puntati sulle sorelle Alice e Chiara Sussarello, Filippo Vincis e Lorenzo Matta. Pronta a replicare la rappresentativa di Veliamoci Oristano.

