La grande boxe ritorna in piazza, a Porto Torres, per la 4° edizione del Summer Se.sa Boxing, l’evento pugilistico organizzato dall’ Asd Se.Sa Boxing Group, in programma sabato 28 e dalle 20 e domenica 29 giugno dalle 19. Una manifestazione di carattere internazionale, suddiviso in due giornate di sport. Il tutto organizzato nel salotto turritano di piazza Garibaldi, in ricordo di Maria Grazia Biccheddu scomparsa prematuramente cinque anni fa. Nella prima giornata ci sarà un meeting di Boxe Olimpica, dieci match di carattere internazionale dove saranno impegnati i migliori atleti turritani accompagnati da altre società provenienti dalla Sardegna. Nella seconda giornata della manifestazione vi è una novità assoluta, voluta fortemente dalla società organizzatrice. Il Summer event ospiterà la fase interregionale del Campionato Italiano Under 17, indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana dove i campioni regionali sardi sfideranno le regioni di Sicilia, Calabria, Toscana, Liguria e Campania. I vincitori delle varie categorie di peso guadagneranno il pass per le Fasi Nazionali del Campionato Italiano Under 17 in programma dal 5 al 7 settembre a Cascia. La manifestazione è stata organizzata con il contributo dell'assessorato Sport e Turismo Regione Sardegna.

