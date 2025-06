Trionfo del Tennis club Porto Torres al 1° Torneo Rodeo stagionale giovanile disputato in città.

Nelle sei categorie previste dal regolamento del torneo i ragazzi portano a casa ben quattro titoli e diversi piazzamenti fra finali e semifinali, per un totale di undici. Partendo dalla categoria dei più piccoli, trionfano fra gli Under 10 maschile Nicolò Manunta dopo aver superato in finale l’amico rivale Gabriele Marrocu (4-1 5-3) e Giada Bella fra le femminucce che ha la meglio nell’atto conclusivo su Greta Faedda (5-4 4-0) nel derby rossoblu.

Fra i maschi under 10 giocano un ottimo torneo Davide Dore e Samuele Satta, arrivano fino alla semifinale nel tabellone finale. Fra gli under 12 va a segno Riccardo Satta dove domina un tabellone con ben 17 concorrenti al via, battendo in finale l’algherese Antonio Soggiu (4-1 5-3) senza concedere alcun set nel torneo; nel femminile si è imposta Greta Palermo del Cus Sassari al rientro dopo un lungo stop per infortunio, nella finale supera Beatrice Delogu (4-1 4-0). Da segnalare la semifinale conquistata da Alice Faedda.

Infine fra gli under 14 maschile si è distinto ancora una volta Paolo Giacopetti che tra semifinale e finale non ha concesso alcun gioco ai propri avversari vincendo entrambi i match per 4-0 4-0. Nella seconda semifinale sconfitta amara per Riccardo Campus, arrivato ad un soffio dalla vittoria per non aver sfruttato il doppio match point nella seconda partita. Nel femminile successo della 4.2 Giulia Sini del Tc Olmedo in finale sulla compagna di circolo Alice Sanna con lo score di 4-0 5-3. Semifinale per la nostra Rebecca Satta fra gli under 14 Femminile. Un risultato che attesta la seria preparazione a cura dello staff tecnico del Tennis club Porto Torres, coordinato dal direttore scuola tennis Paolo Pani e composto dal tecnico nazionale Marcello Ciafardini, dall’istruttore Paolo Masala, dai preparatori atletici Mario Luridiana e Massimo Carta ed infine dal mental coach Cristian Chighini.

