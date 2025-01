Un anno che ha portato la salvezza ai playout nel campionato scorso e l'ottavo posto nella serie D attuale. Il direttore generale del Latte Dolce rivela l'obiettivo per il 2025: "Domenica prenderà il via il girone di ritorno e inizierà un altro campionato: molte squadre, infatti, hanno cambiato tantissimo, ma noi dobbiamo stare con i piedi per terra, lavorando come fatto finora cercando di portare a casa una salvezza tranquilla".

La società sassarese ha puntato sui giovani, sia come guida tecnica con Gabriele Setti, sia in campo: «Io e la società siamo soddisfatti per quanto fatto finora dalla squadra. Grazie al grande lavoro di mister Setti e del suo staff i ragazzi hanno fatto un buon girone d’andata e i 23 punti hanno dato la dimostrazione che, per il momento, abbiamo avuto ragione sulle scelte fatte».

Nelle prime 17 partite stagionali il Sassari Calcio Latte Dolce ha realizzato 30 gol, chiudendo il girone d’andata con il miglior attacco del girone; allo stesso tempo la difesa ha subito 26 gol, dato che nella seconda parte di stagione va sicuramente migliorato: «Questa è una squadra brillante e molto giovane che può vincere e perdere con chiunque. Abbiamo il miglior attacco del girone, ma dobbiamo provare a subire meno gol e a fare più punti in trasferta: se dovessimo riuscire a migliorare questi aspetti potremmo toglierci davvero tante soddisfazioni. Nel corso del girone d’andata abbiamo fatto tante partite di alto livello segnando tanti gol ed è un peccato subirne altrettanti».

