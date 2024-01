Non inizia nel migliore dei modi il 2024 dell’Olbia, che a Cesena perde 1-0 trafitta da Corazza al 20’ del primo tempo.

Alla capolista basta un gol per avere ragione della squadra di Leandro Greco, che stasera, all’Orogel Stadium “Dino Manuzzi”, nel testacoda della 1ª giornata di ritorno del campionato di Serie C, ha offerto una buona prova difensiva, ma può tranquillamente dirsi “non pervenuta” in attacco.

Per i bianchi, penultimi in classifica, continua il digiuno di gol e di punti, mentre le sconfitte consecutive salgono a quattro. Al prossimo giro i galluresi se la vedranno in casa con la Vis Pesaro in uno scontro diretto in chiave salvezza che potrebbe rivelare molto del loro futuro, e la speranza è che per allora arrivi l’attaccante che dovrebbe fare la differenza.

Quel giocatore esperto che la società avrebbe individuato nell’ex Cagliari Marco Sau, in forza alla Feralpisalò in Serie B. La trattativa sarebbe bene avviata: si attendono sviluppi.

